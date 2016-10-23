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مخزون الغلال يتجاوز مليون طن بميناء الإسكندرية

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مخزون الغلال يتجاوز مليون طن بميناء الإسكندرية مخزون الغلال يتجاوز مليون طن بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية (أرشيفية)

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن كمية مخزون الغلال بالميناء بلغت مليونا و139 ألف طن بينها 338 ألف طن قمح.

وأضاف أن النظام الالكتروني سجل تدوال وخروج ودخول 9500 شاحنة تحمل بضائع عامة خلال ال24 ساعةالماضية، ووصول 200 ألف طن بضائع إلى الميناء.

وأكد على زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات نتيجة استخدام النظم الالكترونية في شحن وتفريغ البضائع، وأن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها على الأرصفة تسير بشكل طبيعي، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجميع الإدارات .

أ ش أ

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