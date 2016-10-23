البورصة تفتح على صعود بدعم من مشتريات العرب والمؤسسات المحلية

صعدت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الأحد – أول جلسات الأسبوع – بدعم من مشتريات العرب والمؤسسات المحلية، بينما مال الأجانب صوب البيع.

وارتفع – على صعيد حركة الأسهم القياسية – مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30 ” – الذي يقيس انشط 30 شركة مقيدة – 0.22 % مسجلًا 8295.72 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي إكس 50″ متساوي الأوزان النسبية بنحو 0.08 % مسجلًا 1272.29 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي إكس 20″ محدد الأوزان بنحو 0.3 %، ليبلغ مستوى 8171.26 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.31 % مسجلًا 336.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقًا 0.38 % مسجلًا 794.61 نقطة.