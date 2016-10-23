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مباحث الجيزة تضبط هارب من سجن المرج خلال أحداث ثورة يناير

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مباحث الجيزة تضبط هارب من سجن المرج خلال أحداث ثورة يناير مباحث الجيزة تضبط هارب من سجن المرج خلال أحداث ثورة يناير

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل هارب من سجن المرج خلال أحداث الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير والذي كان يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في قضية مخدرات.

 وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة  خلال متابعة الحالة الأمنية من ضبط " حسام. ع " عامل لهروبه من سجن المرج خلال أحداث الشغب التي تلت ثورة يناير.

وتبين أن المتهم كان يقضي عقوبة السجن 10 سنوات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة،  وبمواجهة المتهم اعترف بصحة ما نسب إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق

 

 


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