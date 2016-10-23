بالصور.. نائب مطروح يوزع 250 تذكرة للزملكاوية: أنا أهلاوى وهشجعكم

يحرص سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح على حضور نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الزمالك المصرى وصن داونز الجنوب أفريقى فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم الأحد.

وقال العميرى لـ"اليوم السابع" إنه حصل على 250 تذكرة لحضور دور الإياب، ووزعها على الجماهير بالمحافظة، لمساندة الزمالك وتحفيز اللاعبين على تحقيق البطولة.

وعن فرصة الزمالك فى تحقيق اللقب علق عضو مجلس النواب قائلا: "الزمالك فريق كبير ولاعبوه يستطيعون تحقيق آمال جمهورهم العظيم والشعب المصرى كله الليلة هيشجعهم وخير دليل أنا أهلاوى وبتمنى الزمالك يحرز اللقب إن شاء اللهّ.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر فى الذهاب بثلاثية نظيفة ويحتاج للفوز برباعية دون رد للوصول لمنصة التتويج الأفريقية بعد غياب 14 عاماً.