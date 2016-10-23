مقتل 29 عنصرًا من قوات الجيش السوري خلال اشتباكات في حلب

لقي 29 عنصرا من قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لها مصرعهم اليوم “الأحد” في اشتباكات خلال محاولات التقدم في أحياء صلاح الدين والعامرية في مدينة حلب.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الجيش السوري ومسلحي المعارضة في حلب بعيد انتهاء هدنة كانت أعلنتها روسيا.

> وأضاف المرصد أنه تم تسجيل وقوع اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي في أحياء عدة من حلب على طول جبهة القتال في المدينة المقسمة منذ 2012 بين أحياء غربية تحت سيطرة النظام وشرقية تحت سيطرة مسلحي المعارضة.

وكانت روسيا تعول على خروج مسلحي المعارضة والمدنيين من حلب بعد أن قالت إنها أمنت ممرات آمنة لخروجهم من أحياء المدينة الشرقية، لكن أحدا لم يغادر المنطقة كما لم يتم إدخال مساعدات إنسانية إلى الأحياء المحاصرة.

أ ش أ