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اليوم..عزاء العميد عادل رجائى بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس

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اليوم..عزاء العميد عادل رجائى بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس اليوم..عزاء العميد عادل رجائى بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس

>كتب زكى القاضى

 يقام مساء اليوم ، عزاء الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائى ، قائد الفرقة التاسعة المدرعة، بقاعة السلام ، فى مسجد المشير طنطاوى، بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة ، وكبار رجال الدولة.

وكان العميد عادل رجائى، قد اغتالته يد الإرهاب صباح أمس السبت، أمام منزله بمدينة العبور، وشيعت جنازته العميد أركان حرب عادل رجائى، من مسجد المشير طنطاوى، بالتجمع الخامس، عصر أمس السبت، بحضور الفريق اًول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من قيادات القوات المسلحة وممثلين عن هيئات ومؤسسات الدولة.

 

 


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