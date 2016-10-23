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استمرار المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المدعومة من تركيا

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استمرار المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المدعومة من تركيا استمرار المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل المدعومة من تركيا

ارشيفية

قال المرصد السوري، اليوم الأحد، إن المعارك فى محيط “بلدات الشيخ عيسى” وريف “مارع” الجنوبي فى شمال سوريا لا تزال مستمرة بين القوات التركية والفصائل المقاتلة المدعومة من قبلها من جانب وبين قوات سوريا الديمقراطية من جانب أخر.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن قوات سوريا الديمقراطية كانت قد بدأت هجومًا معاكسًا فى محاولة منها لإبعاد القوات التركية والفصائل المعدومة منها من أجل تثبيت نقاط دفاع متقدمة.

ومن ناحية أخرى، أعلن أحد فصائل المعارضة السورية والذى يعرف باسم “فاستقم كما أمرت” التعبئة فى مدينة حلب، وفقا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن فصائل مسلحة أخرى طالبت المدنين بالابتعاد عن مقرات القوات النظامية فى المدينة ومحيطها، استعدادا لمعركة فك الحصار التى ستشهدها حلب، وذلك بحسب بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

يذكر أن فصيل “فاستقم كما أمرت” كان قد أعلن منذ أكثر من شهر فتح باب تسليح المدنيين داخل أحياء حلب المحاصرة، داعيًا المتطوعين لعدم الالتزام مع أى فصيل والعمل بشكل جماعى بكل حى من الأحياء، وذلك تعبيرا عن عدم رضا أهالى حلب عن وضع التفرقة الذى تعيشه فصائل المعارضة.

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