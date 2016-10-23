أخبار عاجلة

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خان «الأستاذ» الأربعاء المقبل على ON

Google+ Print
خان «الأستاذ» الأربعاء المقبل على ON خان «الأستاذ» الأربعاء المقبل على ON

محمد خان

تذيع قناة ONtv Live فيلما وثائقيا عن المخرج الراحل محمد خان بعنوان “الأستاذ”، وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهرًا يوم الأربعاء المقبل. ويعرض الفيلم معلومات تعرض لأول مرة عن الحياة المهنية والشخصية للراحل محمد خان، يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر، وهو ذكرى ميلاد خان الأولى عقب الوفاة.

ويشارك في الفيلم مجموعة من أبرز الفنانين الذين عملوا مع خان خلال مشواره، منهم صديقه مدير التصوير سعيد شيمي، والسيناريست بشير الديك، والمخرج مجدي أحمد علي، والموسيقار هاني شنودة، والفنانين أحمد راتب، فردوس عبد الحميد، حمدي الوزير، وهاني عادل، فيما يقوم بالتعليق الصوتي على الفيلم النجم ماجد الكدواني.

الفيلم الوثائقي “الأستاذ” من إعداد وإخراج أحمد فوزي، ومدير التصوير محمد إسماعيل، ويترأس تحريره هاني رزق، ويشرف على التحرير جمال الشناوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا