«داعش» يشن هجومًا على قضاء «الرطبة» بالأنبار جنوب غربي العراق

هاجم مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الأحد، قضاء”الرطبة” محافظة الأنبار جنوب غربى العراق من ثلاثة محاور، وهو الهجوم الثاني للتنظيم منذ بدء عملية تحرير الموصل، حيث تسلل عشرات من مسلحيه إلى كركوك شمالى العراق يوم الجمعة الماضي، فى محاولة للسيطرة على مواقع ومنشآت أمنية وحزبية واتخاذ مدنيين رهائن للتخفيف عن “داعش” الذى يتعرض لضغوط كبيرة فى محافظة نينوى.

وناشد قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إرسال تعزيزات عسكرية وطيران لصد هجوم داعش على القضاء، وقال إن قوات مشتركة من الجيش وفوج طوارىء شرطة الأنبار وحرس الحدود ومقاتلى العشائر تشتبك مع عناصر التنظيم على أطراف الرطبة.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت تحرير قضاء “الرطبة” جنوب غربى الأنبار بشكل كامل من قبضة تنظيم “داعش”، ورفعت العلم العراقى فى القضاء يوم الخميس 19 مايو، بعد أربعة أيام من العملية العسكرية بمشاركة قوات الفرقة 16 بالجيش و”مكافحة الإرهاب” والشرطة الاتحادية وشرطة الأنبار وحشد العشائر، وكبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

ولا تزال العديد من المناطق فى محافظة الأنبار تحت سيطرة التنظيم ومن بينها القائم وراوة وعانه وعكاشات والتى يرجح أن يكون التنظيم قد شن الهجوم انطلاقا منها بعد تحرير أجزاء كبيرة من الأنبار أكبر محافظات العراق التى تسكنها أغلبية سنية.