ممارسة الرياضة لا تؤثر سلبًا على لبن الأم

يشيع اعتقاد بين الكثير من الأمهات بأن ممارسة الرياضة تتعارض مع الرضاعة الطبيعية لتأثيرها السلبي على لبن الأم. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

ورداً على هذا الاستفسار، نفت شبكة “الصحة والحياة” صحة هذا الاعتقاد، مؤكدة أن ممارسة الرياضة لا تؤثر سلباً على لبن الأم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الشبكة الألمانية أنه طبقاً لدرجة اللياقة البدنية ينبغي على الأم المرضع ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن الممارسة المعتدلة لا تتسبب في زيادة نسبة حمض اللاكتيك في لبن الأم، وحتى وإن تدربت الأم بشكل أكثر قوة وتغير مذاق اللبن طفيفاً بسبب ارتفاع نسبة اللاكتيك، فإن ذلك لا يؤثر على الرضيع في الغالب.

وتتمثل الممارسة المعتدلة للرياضة في التعرق واللهث قليلاً. وتوصي الشبكة الألمانية المرضعات بممارسة الأنشطة الحركية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في أكبر عدد ممكن من أيام الأسبوع. ويندرج المشي المنتظم مع الطفل ضمن هذه الأنشطة.