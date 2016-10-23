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البيشمركة تتحرك لاستعادة بعشيقة من «داعش»

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البيشمركة تتحرك لاستعادة بعشيقة من «داعش» البيشمركة تتحرك لاستعادة بعشيقة من «داعش»

ارشيفية

بدأت قوات الإقليم الكردي بالعراق البيشمركة، صباح اليوم الأحد، تحركًا لاستعادة بلدة بعشيقة، شمال شرقي الموصل بمحافظة نينوي، من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأفاد مراسل الأناضول أن البيشمركة بدأت في الزحف إلى البلدة، من محوري بعشيقة والنوران.

في هذه الأثناء، تشهد قرية الإمام رضى الواقعة على بعد عدة كيلومترات من بعشيقة، اشتباكات عنيفة بين قوات البيشمركة ومسلحي التنظيم.

وكان من اللافت وجود عناصر نسائية في صفوف القوات الكردية، وقوات أمريكية في عملية اليوم على الخطوط الأمامية للجبهة.

وتمكن الجيش العراقي، يوم أمس، من السيطرة تمامًا على قضاء الحمدانية وناحية برطلة جنوب شرق الموصل.

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل مركز محافظة نينوي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بقوات الحشد الشعبي، وقوات حرس نينوي (سنية)، إلى جانب قوات البيشمركة، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “داعش”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو 2014.

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