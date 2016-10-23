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ترحيل 200 إفريقي من عدن دخلوا اليمن بطرق غير شرعية

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ترحيل 200 إفريقي من عدن دخلوا اليمن بطرق غير شرعية ترحيل 200 إفريقي من عدن دخلوا اليمن بطرق غير شرعية

أرشيفية

قامت أجهزة الأمن بمديرية البريقة غربي عدن جنوب اليمن، بترحيل دفعة جديدة من الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية ولا يحملون أوراق هوية.

وأوضح بيان لإدارة أمن عدن أن شرطة مديرية البريقة بالتعاون مع مدير الأمن وقوات التحالف العربي، رحلت 200 من الأفارقة يحمل معظمهم الجنسية الأثيوبية إلى بلادهم وذلك بعد دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وأشار البيان إلى أن هذه الدفعة هى السادسة التى يتم فيها ترحيل أفارقة، بعد احتجازهم من قبل أجهزة الأمن لعدم حملهم أي وثائق رسمية.

وأكد أنه تم التعامل مع المرحلين بطريقة قانونية وبشكل إنساني من قبل الأجهزة الأمنية خلال فترة احتجازهم .. مشيرا إلى أن بقاءهم كان يشكل خطرا على الوطن والمواطن.

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