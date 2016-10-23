مساعدات طبية من الإمارات لمستشفيات عدن لمكافحة مرض الكوليرا

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الهلال الأحمر الإماراتي، سلم مساعدات طبية عاجلة لعدد من المستشفيات فى عدن للحيلولة دون انتشار مرض الكوليرا، وتحوله إلى وباء بعد رصد حالات فى عدة مديريات ووفاة بعضها.

وأوضح محمد كليس ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن أن المساعدات الإماراتية شملت محاليل تكفى لفحص 500 حالة من المشتبه بها وأدوية لعلاج المرض، وكانت الإمارات قد قدمت قبل أيام قليلة 20 برميلا من الكلور لتطهير خزانات المياه التى يشرب منها المواطنون.

ولم تصدر السلطات الصحية فى عدن أى بيانات عن أعداد المصابين بالمرض ولا الوفيات ولكن مسئولين طبيين كانوا قد أكدوا وفاة 7 حالات ارتفعت بعد ذلك إلى 12.. وهذه هى المرة الأولى التى تشير فيها الوكالة الرسمية إلى حدوث وفيات بسبب المرض وإن لم تحدد عددهم، يذكر أن السلطات الصحية فى محافظة تعز كانت قد أعلنت عن وفاة 3 حالات بالكوليرا فى المحافظة.

ومن ناحية أخرى، صرحت رنا صيدانى المتحدثة باسم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بأن عدد الأشخاص الذين يشتبه فى إصابتهم بالكوليرا فى اليمن وصل إلى أكثر من 500 شخص.

وقالت فى حوار مع إذاعة الأمم المتحدة إن التقارير الواردة من اليمن تفيد بوفاة 13 شخصا بسبب أعراض الإسهال الحاد، وأعربت عن المخاوف من انتشار مرض الكوليرا بسبب الظروف الحالية فى اليمن وتحديات التصدى للمرض.