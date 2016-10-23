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بالأسماء.. «العدل» تمنح 253 موظفًا بـ«الكهرباء» حق الضبطية القضائية

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المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل - أرشيفية

المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل – أرشيفية

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل،  قرارًا يحمل رقم (8124)  بتحويل بعض العاملين – شاغلي الإدارة العُليا بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء – إلى صفة مأموري الضبط القضائي، ويبلغ عددهم 253 موظفًا، حسبما أفاد مراسلنا.

 ونشرت الجريدة الرسمية، القرارالسالف، اليوم الأحد، ويخول العاملون شاغلو الإدارة العليا بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر الأتي أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء وهم:

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