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السعودية تؤكد جاهزية الوحدات المشاركة بالتمرين "أمن الخليج العربى1"

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السعودية تؤكد جاهزية الوحدات المشاركة بالتمرين "أمن الخليج العربى1" السعودية تؤكد جاهزية الوحدات المشاركة بالتمرين "أمن الخليج العربى1"

>الرياض (أ ش أ)

أكد قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبى اليوم الأحد جاهزية الوحدات والفرق المشاركة فى التمرين التعبوى المشترك "أمن الخليج العربى 1" لمكافحة الإرهاب المزمع تنفيذه فى مملكة البحرين نهاية الشهر الجارى.

‏ ونقلت وكالة الأنباء السعودية( واس) عن العتيبى قوله أن "التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية فى دول مجلس التعاون الخليجى وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية إضافة إلى ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها فى المجالات الأمنية خاصة مجال مكافحة الإرهاب.

‏ وأضاف أن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكى المخاطر المتوقعة والتهديدات التى تمثلها الجماعات الإرهابية, حيث سيضمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية بدول ‏مجلس التعاون الخليجى من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

‏ وأشار قائد قوات الأمن الخاصة إلى أن التمرين التعبوى المشترك "أمن الخليج العربي1" يقام وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس بهدف تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية بشكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خاصة فى الحالات الطارئة.


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