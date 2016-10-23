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القوات العراقية تصد هجوما لداعش على قضاء "الرطبة" بالأنبار

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القوات العراقية تصد هجوما لداعش على قضاء "الرطبة" بالأنبار القوات العراقية تصد هجوما لداعش على قضاء "الرطبة" بالأنبار

>بغداد (أ ش أ)

دمرت القوات العراقية المشتركة اليوم الأحد، 3سيارات مفخخة لتنظيم داعش الإرهابى خلال هجومه على قضاء "الرطبة" بالأنبار جنوب غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية دمرت أيضا سيارتين مسلحتين برشاشين أحاديين وقتلت العديد من الإرهابيين خلال صد هجوم داعش على الرطبة.

وأحبطت القوات العراقية هجمات انتحارية لداعش بمنطقة "الخوين" جنوب الموصل فى اليوم السابع لعملية تحرير نينوى. .

حيث قتلت قوات من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبى عددا من الانتحاريين هاجموا القطاعات العسكرية.

وتدور معارك عنيفة فى قضاء "الحمدانية" جنوب شرقى الموصل، حيث قصفت مدفعية الجيش العراقى صباح اليوم مواقع داعش فى القضاء والقرى المحيطة بناحية "برطلة" شرق الموصل، بينما يحشد التنظيم الانتحاريين والسيارات المفخخة لمهاجمة القضاء الذى تجرى عمليات عسكرية لتحريره من قبضة داعش بعد تحرير مركزه"قرة قوش" أمس.


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