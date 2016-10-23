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بيع شركة "تايم وارنر" الأمريكية مالكة "CNN" مقابل 85 مليار دولار

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بيع شركة "تايم وارنر" الأمريكية مالكة "CNN" مقابل 85 مليار دولار بيع شركة "تايم وارنر" الأمريكية مالكة "CNN" مقابل 85 مليار دولار

>كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية "AT&T" عن شراء المؤسسة الإعلامية العملاقة "تايم وارنر" المالكة لشبكة CNN الأمريكية، مقابل 85 مليار دولار فى واحدة من أكبر الصفقات فى مجال الإعلام الأمريكى.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن شركة الاتصالات اللاسلكية العملاقة AT&T وافقت على شراء كل سهم فى تايم وارنر مقابل 107.50 دولار، ليقدر إجمالى الصفقة بـ 85.4 مليار دولار، والتى من شأنها أن تحول شركة الهاتف إلى عملاق إعلامى.. وقالت الشركتان إنهما تتوقعان إتمام الصفقة بنهاية العام المقبل.

 

المؤسسة الإعلامية العملاقة "تايم وارنر"

وسيتولى المدير التنفيذى لـ AT&T راندال ستيفنسون رئاسة الشركة الجديدة، فيما سيظل المدير التنفيذى لتايم وارنر جيف بيسكس فى منصبه لفترة انتقالية عقب إتمام الصفقة للمساعدة خلال فترة التحول.

وبمقتضى هذه الصفقة، تستحوذ  AT&T على المؤسسات الإعلامية التابعة لتايم وارنر ومنها أهما "سى إن إن" الإخبارية الشهيرة.

 يذكر أن المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد قد قال فى تصريحات له امس السبت، إنه لو أصبح رئيسا لأمريكا، فإنه سيعارض الاتفاق لأنه يركز الكثير من السلطة فى أيدى عدد قليل جدا من الأشخاص وبصورة تفوق الحد.

 

 

 


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