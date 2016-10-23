لو عايز تظهر اصغر من سنك الحقيقي..10 عادات ابتعد عنها



>لو عايز تظهر اصغر من سنك الحقيقي.... by youm7

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "brightside" عادات يومية تجعل شكلك أكبر من سنك ، فإذا كنت تبدو أكبر سنا عن سنك الحقيقى، فشاهد فى دقيقة بعض العادات التى تتسبب تقدمك فى السن بشكل أسرع، والتى تشمل:

1. نظام غذائى منخفض الدهون:

النظام الغذائى منخفض الدهون يحرم الجسم من الأوميجا 3، ويسبب الشيخوخة المبكرة بالجلد

2. النوم على جانب واحد يزيد التجاعيد على الخدين والذقن

3. وضع الجلوس السيئ يسبب انحراف العمود الفقرى، ويضغط على العضلات

4. الإفراط فى مشاهدة التلفزيون، فكل ساعة يتم قضائها أمامه تخفض من عمرك المتوقع 22 دقيقة

5 – تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة والنسكافية تسبب شيخوخة الجلد

6- الطعام المقلي وغير الصحى يزيد من شيخوخة الجسم المبكرة

7 – الاستسلام للسمنة يجعل شكل الجسم يبدو أكبر كما يؤثر ذلك علي شكل الوجه

8- إشعاعات الموبايل والكمبيوتر تجعل الإنسان يبدو أكبر عمرا مما هو عليه

9- قلة شرب الماء والسوائل تتسبب في جفاف الجلد وبطء العمليات الحيوية، فيجعلك أكبر سنا

10-قلة الحركة: تؤدي لترهل الجلد وظهوره بشكل أكبر سنا