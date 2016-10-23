توقف المرور بشارع البحر الأعظم والنيل والجيزة.. وتحويلات بميدان النهضة

شهد شارع البحر الأعظم بالجيزة تكدسا مروريا من نزله دائرى المنيب حتى شارع كورنيش النيل وميدان الجيزة ،ما ادى الى توقف الحالة المرورية بالطرق المتجهة الى شمال الجيزة وقصر النيل.

كما توقفت حركة المرور ، بمحور الشهيد بمدينة نصر أمام المتجه من الأوتوستراد وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة، بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل، ونتج عن الحادث إصابة شخص وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم سحب الكثافات أعلى الطريق، بحسب موقع “أخبار مصر”.

ومن جانبة اكد الرائد احمد نور مشرف غرفة مرور القاهرة على البدء فى اجراء التحويلات المرورية بمحيط ميدان النهضة، بسبب البدء فى المرحلة الثانية من أعمال إنشاء نفق السيارات بالميدان، والتى تستمر الأعمال لمدة 8 أشهر.

ونشرت ادارة مرور الجيزة التحويلات المرورية لتيسير الحركة كالتالي:

أولا : القادم من ميدان الجيزة اتجاه ميدان الجلاء يتم تحويل حركة السيارات بالدخول إجبارى لشارع محمد فؤاد، ومنه إلى شارع النيل السياحى والدخول شارع الطحاوية حتى شارع الجيزة اتجاه ميدان الجلاء.

ثانيا : القادم من ميدان الجيزة اتجاه كوبرى الجامعة حتى القاهرة ، يتجه كافة السيارات بالدخول يمين إجبارى لشارع الدكتور محمد فؤاد، ومنه لشارع النيل السياحى والدخول يسارا لشارع ابن كثير والعودة لشارع الجيزة يسارا إلى كوبرى الجامعة اتجاه القاهرة.

ثالثا : القادم من كوبرى الجامعة اتجاه ميدان الجلاء

كافة السيارات تتجه إجبارى يسارا اتجاه شارع بن مالك مسطح أسفل كوبرى الجامعة ومنه لشارع النيل السياحى والدخول إلى شارع الطحاوية ومنه لميدان الجلاء.

رابعا : القادم من جامعة القاهرة اتجاه ميدان الجلاء

الدخول إجبارى للمسطح أسفل كوبرى الجامعة من شارع بن مالك يساراً اتجاه شارع النيل السياحى، ومنه يساراً حتى شارع الطحاوية .