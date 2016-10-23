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تكثيف أمني بمحيط استاد بر ج العرب والسماح بدخول الجماهير من 12 ظهراً

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تكثيف أمني بمحيط استاد بر ج العرب والسماح بدخول الجماهير من 12 ظهراً تكثيف أمني بمحيط استاد بر ج العرب والسماح بدخول الجماهير من 12 ظهراً

تكثيف أمني بمحيط استاد بر ج العرب (أرشيفية)

تقام، اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة نهائي دورى أبطال لفريقيا بين فريقي الزمالك وصن داونز، وسط تواجد أمني مكثف من القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة بدء من أمس السبت.

ووجه اللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية رسالة لجماهير بضرورة التعاون مع الجهات المنظمة والحفاظ على النظام الذي يليق بمكانة مصر، وضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وإجراءات التفتيش ، وعدم حمل أيا من الممنوعات لخروج المباراة بشكل جيد في هذا المحفل الإفريقي الذي يشاهد دوليا، بحسب ما ذكره موقع “أخبار مصر”.

وأعلن المحافظ أنه سيتم بدء دخول الجماهير في الساعة ١٢ ظهرا ، وستوفر المحافظة عدد من أتوبيسات النقل العام لنقل الجماهير وستكون بمنطقة سيدي جابر والكيلو ٢١ غرب الإسكندرية ، كما تم توفير عدد من سيارات الإسعاف واستعداد المستشفيات القريبة من الاستاد ، استعداد لأية حالات طارئة.

والتقى محافظ الإسكندرية لاعبي نادي الزمالك خلال لقائه بهم، أمس السبت، وحثهم على ضرورة بذلهم أقصى جهد ممكن للفوز بمباراتهم اليوم الأحد أمام نادي صن داونر في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف : ” أنتم تمثلون مصر اليوم ، وجماهير مصر جميعها معكم ، ولابد أن تدخلو البهجة والسرور علينا جميعا ، فهي ليست بطولة للزمالك او لأي نادي ، وإنما لمصر ، وستفوز مصر بالكأس إن شاء الله ”.

 

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