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بالفيديو.. أطول ساندويتش في العالم بنيويورك بـ60 قطعة خبز

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بالفيديو.. أطول ساندويتش في العالم بنيويورك بـ60 قطعة خبز بالفيديو.. أطول ساندويتش في العالم بنيويورك بـ60 قطعة خبز

أرشيفية

شهدت مدينة نيويورك، أمس السبت، إعداد أطول ساندويتش في العالم باستخدام 60 قطعة خبز تحوى على المستردة والسلامي.

وكان أروين آدام ، الذي ينحدر من ولاية تكساس، قام في بادىء الأمر بإعداد ساندويتش باستخدام 44 قطعة من الخبز الأبيض، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الألمانية.

ويجب أن يبقى الساندويتش واقفاً لمدة دقيقة دون السقوط من أجل أن يحطم الرقم القياسي.

وتمكن آدام بعد ذلك من الوصول إلى استخدام 60 قطعة، قبل أن يخفق في تحقيق هدفه باستخدام 80 قطعة.

وقد تم منح الخبز المستخدم في المحاولة للمحتاجين في مدينة نيويورك.

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