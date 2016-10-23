تجديد حبس 10 متهمين من أعضاء خلية "داعش" بالسويس 15 يوما

قررت النيابة العامة بالسويس تجديد حبس 10 من أعضاء خلية " داعش " المتهمة بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أن المتهمين المنتمين لخلية داعش فى السويس الذين تم القبض عليهم من بينهم مدرس أزهرى ونقاش وطالب 16 عام، وأول من تلقى التدريبات على يد قيادات تنظيم دعاش فى سيناء منه ، يعمل نقاشا، وأن الخلية اعتمدت على تاجر فى تمويل العمليات الإرهابية التى كانوا يخططون لتنفيذها داخل المحافظة والتى كان مخططا أن تستهدف منشآت أمنية.

وأكدت التحقيقات، أن من بين المتهمين الـ 10 فى قضية خلية داعش بالسويس ، " عادل حسين محمود أحمد مصطفى " مدرس بمعهد القراءات الأزهرى بالسويس والذى ينتمى فكريا إلى تنظيم داعش واتهمتة التحريات أنه كان العقل المدبر لضم أعضاء جدد للخلية بالمحافظة خلال الفترة القادمة، مستغلا نشاطة بالمعهد وقربة من الشباب، خاصة حديثى السن.

وأشارت التحقيقات، إلى أن أول المتهمين بخلية داعش بالسويس الذين قاموا بالسفر إلى سيناء والتدرب على يد قيادات تنظيم داعش هو " عبدالرحمن إبراهيم أحمد " ومهنتة نقاش، وتؤكد التحريات أنة تدرب على تنفيذ العمليبات الإرهابية وهو من المقيمين فى قرية الخواطرة بحى الجناين،وكان ينتمى لجماعات دينية متطرفة قبل انضمامة إلى داعش.

وقال مصدر أمنى، إن تحريات جهاز الأمن الوطنى المقدمة للنيابة العامة بالسويس أكدت أن المتهم بالقضية وعضو الخلية " أحمد على سليم " - تاجر- هو الممول الرئيسى لأعضاء الخلية فى السويس ويرتبط بعلاقات بهم من خلال العمل قبل تكوين الخلية، وأن التحريات تؤكد قيامة بتوفير السلاح المضبوط بالقضية للمتهمين من أعضاء الخلية الذين تم القبض عليهم.