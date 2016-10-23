شركة طيران تزن المسافرين «البدناء» قبل صعودهم الطائرة

خرجت شركة طيران هاواي منتصرة – مؤخرًا – بعدما ربحت دعوى رفعها مسافرون أمام وزارة النقل الأميركية، اعتراضًا على إقدام الشركة على وزن المسافرين البدناء قبل الصعود إلى الطائرة.

وكانت شركة طيران هاواي – في وقتٍ سابق من هذا العام – أوقفت خدمة حجز المقاعد مسبقًا، واستبدلت ذلك بتخصيص أماكن الجلوس للمسافرين، حيث وزعتهم حسب الوزن بالتساوي في جميع أنحاء الطائرة.

وبحسب سكاي نيوز عربية قالت الشركة – حينها – إن” هذه الخطوة جاءت لتحافظ على سلامة الطائرة، ومنعًا لأي مخاطر قد تحدث”.

كما قال أحد الركاب – ردًا على تصريح الشركة – “من المؤكد أن تتحجج الشركة بقضية السلامة، لكن هل كنا نسافر بطريقة خطرة طوال السنوات الماضية؟”.

وأشار رُكاب آخرون إلى أن هذه الفكرة “عنصرية”، ولا تطبق سوى على خط واحد من هونولولو إلى باجو-باجو، فيما سارت الأمور – في النهاية – لصالح الشركة بعدما ربحت الدعوى، ومن المتوقع أن يترك هذا القرار الباب مفتوحًا أمام شركات الطيران الأخرى لتفعل ذلك أيضًا.