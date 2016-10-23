طقس اليوم معتدل شمالًا حار جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الوجه البحري، القاهرة، ومدن القناة، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع – فيما يخص حالة البحر المتوسط – أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن – حالة البحر الأحمر – فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر – الصغرى العظمى – ” القاهرة 19 29، الإسكندرية 22 28، مطروح 19 27، بورسعيد 22 27، ودمياط 22 27″.