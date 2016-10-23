ضبط 5 طن سكر بحوزة شخص بأسيوط قبل ترويجها بالسوق السوداء

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القوصية شمال أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط من ضبط 5 طن سكر خزنها طالب لحجبها عن التداول.

تلقى اللواء عاطف توفيق قليعى، مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بتمكن ضباط مباحث القسم من تحديد أماكن تخزين السلع الغذائية الرئيسية بأحد المخازن بدائرة القسم ملك "خ س ش " 20 سنة -طالب مقيم بندر القوصية، وبحوزته كميات كبيرة من السكر، بغرض حجبها عن التداول "حبس سلعة"؛ لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.