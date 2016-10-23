ضبط حارس أمن بمحطة مياه سهل أعمال الدعارة لـ4 آخرين داخل المحطة بالشرقية

ألقى ضباط مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على 4 رجال أثناء انتظارهم بعض السيدات لممارسة الدعارة معهن، داخل محطة مياه بالزهور بمدينة الزقازيق، وتبين استقطاب حارس أمن المحطة النسوة الساقطات لهم.

البداية عندما وردت معلومات سرية إلى العقيد عاطف ذكى رئيس مباحث الآداب، والرائد حسام الشحات وكيل المباحث، عن قيام "هشام.و" 45 سنة حارس أمن بشركة المقاولون العرب باتخاذ مكان عمله بمحطة مياه الزهور بمدينة الزقازيق، فى استقطاب النسوة الساقطات لعرضهن على راغبى المتعة الحرام لممارسة الدعارة بمقابل مادى وبدون تمييز.

وبإخطار اللواء هشام خطاب مدير إدارة البحث الجنائى، كلف بتشكيل فريق بحث ضم برئاسة المقدم محمد سليم رئيس قسم العمليات ومعه الرائد إيهاب زكى وكيل العمليات لتحرى الدقة من تلك المعلومات، وبعد المراقبات لفترات طويلة لمده ٧٢ ساعة.

أكدت تحريات ضباط قسم العمليات صحة الواقعة، وتم إصدار إذن النيابة العامة وتمت مداهمة محطة المياه وضبط حارس المحطة وبحوزته عدد 7 سجائر ملفوفة من نبات البانجو المخدر، وكذا عدد من المنشطات الجنسية والأوقية الذكرية ومبلغ مالى 1300 جنيه، وتبين قيامه باستقطاب النسوة الساقطات لعرضهن على راغبى المتعة لممارسة الدعارة، وأن المبلغ المالى حصيلة أعمال القواده والمنشطات والأوقية والسجائر الملفوفة لتقديمها للزبائن للاستمتاع بممارسة الدعارة.

وتم ضبط كل من عيد ال م " 27 سنة عامل ومقيم منيا القمح و" علاء ع ح" 25 سنة عامل ومقيم مركز الزقازيق و" محمد م ال " 55 سنة سائق ومقيم الزقازيق و"عبد القادر ع ن" 43 سنة عامل ومقيم مركز الزقازيق، وتبين من التحقيقات قيامهم بإنتظار النسوة الساقطات لبدء السهرة بداخل محطة مياه الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥١٦٩ جنح قسم أول الزقازيق وجارى العرض على النيابة.