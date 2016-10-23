ضبط مسجل خطر لتكوينه تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط مسجل شقى لتكوينه تشكيلا عصابيا مع آخرين لسرقة السيارات.

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.



> وبالفحص تبين ضبط "ا م ع ق" 49 سنة سائق مسجل شقى وسبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة لتكوينه تشكيلا عصابيا مع آخرين تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات عن طريق المغافلة والمفتاح المصطنع وإعادتها لمالكيها متخذين من مدينة إيتاى البارود والمدن المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



> بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم،وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.