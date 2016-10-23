الأمم المتحدة: زراعة الخشخاش في أفغانستان زادت إلى ثالث أعلى مستوى لها

كشفت الأمم المتحدة أن زراعة الخشخاش في أفغانستان المصدر الرئيسي للهيروين في العالم قد زادت إلى ثالث أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عاما في الوقت الذي يحقق فيه تمرد طالبان تقدما.

وقال مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في أفغانستان -في بيان له عن النتائج الرئيسية للمسح السنوي للخشخاش في أفغانستان، أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد – إن إجمالي مساحة الأرض المخصصة لزراعة الخشخاش زادت 10% في 2016 إلى 497 ألف فدان.

وأضاف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف أن المسح يظهر تغيرا مثيرا للقلق في اتجاه الجهود الرامية إلى مكافحة المشكلة المستمرة المتعلقة بالمخدرات وتأثيرها على النمو والصحة والأمن.

أ ش أ