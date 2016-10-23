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مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في حادث تصادم بالغربية

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في حادث تصادم بالغربية مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في حادث تصادم بالغربية

أرشيفية

لقي 3 أشخاص – بينهم طفلة رضيعة – مصرعهم، فجر اليوم الأحد، فيما أُصيب 10 آخرون في حادث تصادم على طريق “المحلة – زفتى”، أمام قرية شُبرا بابل.

وتلقى مدير أمن الغربية اللواء حسام الدين خليفة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي، ما أسفر عن مصرع “دعاء.ع.أ”، ربة منزل، وطفلتها الرضيعة، فضلًا عن مصرع “عبد العاطي.م”، وإصابة 10 آخرين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية و6 سيارات إسعاف – فور الإبلاغ بوقوع الحادث – وتم نقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى المحلة العام, وأخطرت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

أ ش أ

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