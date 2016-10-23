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رئيس «الشعوب والبرلمانات العربية» يلتقي نظيره بـ«النيابة الإدارية»

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رئيس «الشعوب والبرلمانات العربية» يلتقي نظيره بـ«النيابة الإدارية» رئيس «الشعوب والبرلمانات العربية» يلتقي نظيره بـ«النيابة الإدارية»

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

التقى عبد العزيز عبد الله، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، مساء أمس السبت، مع المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين المنظمة والهيئة في كافة المجالات التي تخدم مصالح الشعب المصري.

وأشار عبد العزيز – في تصريح صحفي عقب اللقاء – إلى دور الهيئة في تسوية العديد من القضايا المهمة ومساعيها الرامية إلى مكافحة الفساد, واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من كتابة بنوده.

كما اتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية بين هيئة النيابة الإدارية ومنظمة الشعوب والبرلمانات العربية بهدف تعزيز التعاون بينهما.

أ ش أ

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