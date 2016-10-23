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سكان: استئناف الغارات الجوية في صنعاء مع انتهاء هدنة باليمن

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سكان: استئناف الغارات الجوية في صنعاء مع انتهاء هدنة باليمن سكان: استئناف الغارات الجوية في صنعاء مع انتهاء هدنة باليمن

ارشيفية

قال سكان في العاصمة اليمنية صنعاء إن طائرات حربية تابعة لقوات التحالف التي تقودها هاجمت أهدافا في صنعاء عند فجر يوم الأحد وذلك بعد ساعات من انتهاء هدنة استمرت ثلاثة أيام.

وكان قد تم الاتفاق على هذه الهدنة من أجل السماح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الناس بشدة.

وانتهى وقف إطلاق النار دون تجديد بعد يوم من القتال العنيف بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

واتهم كل طرف الآخر بخرق الهدنة مرارا وفشلت على ما يبدو محاولات الأمم المتحدة لتمديدها قبل انتهائها.

وبحسب رويترز أفادت تقارير بوقوع غارات جوية على بعض المواقع العسكرية في صنعاء في معسكر الحفا إلى الشرق ومنطقة النهدين في الجنوب. وقال سكان إنه تم أيضا استهداف مواقع رادار في مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

ووقعت هذه الهجمات قبل ساعات من وصول مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ الذي من المتوقع أن يناقش خيارات للتوصل لحل سياسي مع ممثلين لجماعة الحوثي.

وكانت الأمم المتحدة ودبلوماسيون يأملون في حدوث توقف في الصراع يمهد الطريق أمام محادثات لإنهاء حرب تدور رحاها منذ 19 شهرا وحصدت أرواح ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في اليمن ولإدخال المساعدات الضرورية.

 

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