عدد المشردين في كوريا الشمالية جراء الفيضانات يصل إلى 300 ألف شخص

بلغ عدد الكوريين الشماليين الذين شردتهم الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المناطق الشمالية الشرقية في كوريا الشمالية حوالي 300 الف شخص وفقا لما ذكره باحث محلي يوم الاحد .

ويمثل العدد الاجمالي المقدر أكبر أربع مرات مما أعلنت عنه بيونغ يانغ في الماضي بعد أن تسبب أعصار ليونج روك فى هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الارضية والفيضانات. وقالت وسائل الاعلام الكورية الشمالية إن الاعصار الذى تأثرت به البلاد منذ 29 أغسطس حتى 2 سبتمبر، أدى الى أن يترك 68 الف شخص منازلهم.

وقال جونج سونج-تشانج كبير الباحثين في معهد سيجونج، أن مزاعمه تعتمد على مصدر موثوق من الذين يقومون بزيارات متكررة لكوريا الشمالية .

وقال الباحث لوكالة يونهاب للانباء ” ان صحيفة رودونج، الصحيفة الرئيسة في كوريا الشمالية ذكرت أن العمل لا يزال جاريا بعد شهرين لإصلاح الضرر الذي لحق بالبلاد بسبب الفيضانات “، وهذا هو مؤشر واضح أن الضرر هو أكثر خطورة بكثير من التقدير الأولي.”