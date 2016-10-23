أخبار عاجلة

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عدد المشردين في كوريا الشمالية جراء الفيضانات يصل إلى 300 ألف شخص

Google+ Print
عدد المشردين في كوريا الشمالية جراء الفيضانات يصل إلى 300 ألف شخص عدد المشردين في كوريا الشمالية جراء الفيضانات يصل إلى 300 ألف شخص

أرشيفية

بلغ عدد الكوريين الشماليين الذين شردتهم الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المناطق الشمالية الشرقية في كوريا الشمالية حوالي 300 الف شخص وفقا لما ذكره باحث محلي يوم الاحد .

ويمثل العدد الاجمالي المقدر أكبر أربع مرات مما أعلنت عنه بيونغ يانغ في الماضي بعد أن تسبب أعصار ليونج روك فى هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الارضية والفيضانات. وقالت وسائل الاعلام الكورية الشمالية إن الاعصار الذى تأثرت به البلاد منذ 29 أغسطس حتى 2 سبتمبر، أدى الى أن يترك 68 الف شخص منازلهم.

وقال جونج سونج-تشانج كبير الباحثين في معهد سيجونج، أن مزاعمه تعتمد على مصدر موثوق من الذين يقومون بزيارات متكررة لكوريا الشمالية .

وقال الباحث لوكالة يونهاب للانباء ” ان صحيفة رودونج، الصحيفة الرئيسة في كوريا الشمالية ذكرت أن العمل لا يزال جاريا بعد شهرين لإصلاح الضرر الذي لحق بالبلاد بسبب الفيضانات “، وهذا هو مؤشر واضح أن الضرر هو أكثر خطورة بكثير من التقدير الأولي.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا