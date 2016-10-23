سيارة محملة باسطوانات غاز بشبين الكوم تثير ذعر الأهالى

سادت حالة من الذعر بين أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عقب العثور على سيارة يشتبه فى احتوائها على متفجرات بجوار إدارة الأحوال المدنية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد من تلقيه بلاغا من إدارة شرطة النجدة لقسم المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بوجود سيارة ( 71470 نقل منوفية ) محملة بـ "75" اسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم "فارغة" متروكة أمام إدارة الأحوال المدنية بمدينة شبين الكوم وتم فحصها وتبين سلبية البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28 أحوال قسم شبين الكوم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.