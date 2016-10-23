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هروب جماعي لسجناء في هاييتي

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هروب جماعي لسجناء في هاييتي هروب جماعي لسجناء في هاييتي

 

الشرطة في هايتي

فر معظم نزلاء سجن بشمال هايتي يوم السبت بعد قتل حارس وسرقة أسلحة نارية وذلك حسبما قالت السلطات التي بدأت عملية مطاردة بمساعدة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بحثا عن 174 هاربا.

وقال شاهد من رويترز إن الشرطة أقامت نقاط تفتيش على الطرق المؤدية من السجن واعتقلت عدة أشخاص لم تكن معهم بطاقات هوية ولكن نزلاء سجن أركيه البالغ عددهم 266 شخصا لا يرتدون زيا معينا مما يُسهل على الفارين الاختلاط مع الناس في الخارج.

وقال مسؤولون إنه تم ضبط 11 نزيلا خلال عملية الهروب التي وقعت أثناء فترة كان البعض يستحم فيها. واقتحم السجناء منطقة يستخدمها الحراس وسرقوا ما لا يقل عن خمس بنادق ضمن أسلحة أخرى. وقُتل حارس بالرصاص.

وقال كاميل إدوارد جونيور وزير العدل في هايتي إن أحد السجناء لفظ أنفاسه بعد سقوطه من على جدار وإصابته في رأسه أثناء الهروب من سجن أركيه في شمال هايتي.

وأردف قائلا لرويترز إن ” شرطيا قُتل خلال الحادث.

“وأصيب ثلاثة سجناء من بينهم شخص لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب إصابات لحقت به.”

وأصدرت السفارة الأمريكية في هايتي رسالة أمنية بشأن “هروب عنيف من السجن في أركيه” ونصحت رعاياها بتفادي المنطقة.

 

 

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