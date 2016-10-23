أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اعتقال عشرات المتظاهرين عند موقع بناء خط أنابيب نفطي في نورث داكوتا

Google+ Print
اعتقال عشرات المتظاهرين عند موقع بناء خط أنابيب نفطي في نورث داكوتا اعتقال عشرات المتظاهرين عند موقع بناء خط أنابيب نفطي في نورث داكوتا

الشرطة الأمريكية_أرشيفية

قالت إدارة قائد شرطة منطقة مورتون بولاية نورث داكوتا الأمريكية إن أكثر من 80 محتجا اعتُقلوا يوم السبت بعد الاشتباك مع الشرطة قرب موقع بناء خط أنابيب نفطي في الولاية.

وبحسب رويترز قالت الإدارة في بيان إنه تم إلقاء القبض على المعتقلين البالغ عددهم 83 شخصا قرب موقع خط أنابيب داكوتا أكسيس بعدة تهم من بينها إثارة الشغب والتعدي الجنائي.

وتحتج قبيلة ستاندنج روك سيوكس ونشطاء بيئيون على بناء خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1886 كيلومترا في نورث داكوتا منذ عدة أشهر قائلين إنه يهدد إمدادات المياه وأماكن مقدسة. واعتُقل عدة محتجين قرب خط الأنابيب.

ولم يُعرف الجهة التي نظمت وقادت الاحتجاج. ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم قبيلة ستاندنج روك سيوكس للتعقيب على ذلك.وسيكون هذا أول خط أنابيب ينقل النفط من حوض باكين الصخري من نورث داكوتا إلى المصافي الواقعة على الساحل الأمريكي المطل على الخليج مباشرة.

ويقول أنصار الخط إنه سيوفر وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة بشكل أكبر مما لو تم نقل نفط حوض باكين الصخري إلى الخليج الأمريكي برا أو عن طريق السكك الحديدية.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا