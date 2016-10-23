اعتقال عشرات المتظاهرين عند موقع بناء خط أنابيب نفطي في نورث داكوتا

قالت إدارة قائد شرطة منطقة مورتون بولاية نورث داكوتا الأمريكية إن أكثر من 80 محتجا اعتُقلوا يوم السبت بعد الاشتباك مع الشرطة قرب موقع بناء خط أنابيب نفطي في الولاية.

وبحسب رويترز قالت الإدارة في بيان إنه تم إلقاء القبض على المعتقلين البالغ عددهم 83 شخصا قرب موقع خط أنابيب داكوتا أكسيس بعدة تهم من بينها إثارة الشغب والتعدي الجنائي.

وتحتج قبيلة ستاندنج روك سيوكس ونشطاء بيئيون على بناء خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1886 كيلومترا في نورث داكوتا منذ عدة أشهر قائلين إنه يهدد إمدادات المياه وأماكن مقدسة. واعتُقل عدة محتجين قرب خط الأنابيب.

ولم يُعرف الجهة التي نظمت وقادت الاحتجاج. ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم قبيلة ستاندنج روك سيوكس للتعقيب على ذلك.وسيكون هذا أول خط أنابيب ينقل النفط من حوض باكين الصخري من نورث داكوتا إلى المصافي الواقعة على الساحل الأمريكي المطل على الخليج مباشرة.

ويقول أنصار الخط إنه سيوفر وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة بشكل أكبر مما لو تم نقل نفط حوض باكين الصخري إلى الخليج الأمريكي برا أو عن طريق السكك الحديدية.