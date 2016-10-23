وزارة الإسكان تبدأ طرح كراسات شروط حجز 500 مقبرة للأقباط الأحد المقبل

تطرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 500 قطعة أرض مقبرة للمسيحيين، جاهزة للاستلام بمساحة 60 م2، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، أنه على الراغبين فى الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من يوم الأحد 30/10/2016 وحتى يوم الخميس 1/12/2016 بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.

وبخصوص شروط الحجز، أضاف المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعيا (مواطن مصرى الجنسية)، ومن المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، وليس شخصاً معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

وأوضح المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، يوم الأحد 25/12/2016.