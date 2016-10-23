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"ادعم نقيبك" تدعو المحامين للاحتشاد بعمومية اليوم لتمرير زيادة المعاشات

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"ادعم نقيبك" تدعو المحامين للاحتشاد بعمومية اليوم لتمرير زيادة المعاشات "ادعم نقيبك" تدعو المحامين للاحتشاد بعمومية اليوم لتمرير زيادة المعاشات

>كتب محمد السيد

دعا عبد المجيد جابر المحامى والمتحدث الرسمى باسم حملة ادعم نقيبك، المحامين للاحتشاد اليوم الأحد بمقر النقابة العامة للمحامين، للتصويت بنعم، لزيادة المعاشات، مضيفا أن المعسكر المناوئ للنقيب ومجلس النقابة يستنكرون رفض الطعون المقامة منهم على رفض انعقاد الجمعية العمومية.

 

وأضاف جابر فى تصريحات صحفية له، أن هذا المعسكر أدمن السقوط والفشل وأنهم فارغون من الداخل ولا يحملون قضية وإنما يسعون للشهرة ولو على حساب المحامين أو النقابة، مشيرا إلى أنه تم حفظ كافة البلاغات المقامة منهم على ميزانيات النقابة، لأنها تعتمد على كلام مرسل ولا يساندها أى دليل.

 

وأوضح جابر، أن هذا المعسكر تلقى صدمة ستبدده بالكامل برفض محكمة القضاء الإدارى أقوالهم المرسلة ورفضها شق وقف التنفيذ، ما يؤكد على الطريق الصحيح الذى يسير عليه نقيب المحامين ومجلس إدارة النقابة فى المحافظة على أموال المحامين وحسن إدارتهم لأعمال النقابة.


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