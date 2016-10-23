"الداخلية": لن نسمح بدخول مباراة الزمالك إلا لحاملى التذاكر المختومة

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه لن يسمح بدخول استاد برج العرب أثناء مباراة كرة القدم بين فريقى الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقى فى إطار نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم، الأحد، إلا لحاملى تذاكر المباراة المختومة من قبل الجهات المعنية، وحاملى الدعوات الرسمية الصادرة من نادى الزمالك والمختومة أيضا من قبل الجهات المعنية.

وأعدت الأجهزة الأمنية خطط لتأمين المباراة تشمل عدة محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، من خلال نشر عدة نقاط أمنية من إدارات المرور، وتأمين الطرق، والبحث الجنائى لفحص المترددين على منطقة الاستاد، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الاشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من افتراش الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة بمحيط الاستاد.

وينتشر ضباط إدارة الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن، لتمشيط الاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى، بالإضافة إلى وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة، وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد، ومقر إقامة الفريقين؛ لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات.

وتم التنسيق مع إدارة الاستاد لتجهيز المحيط الخارجى للاستاد، وكافة بوابات الدخول والمدرجات، بكاميرات مراقبة عالية التقنية، وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية؛ لمتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.