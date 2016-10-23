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طقس اليوم معتدل شمالا حار جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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طقس اليوم معتدل شمالا حار جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة طقس اليوم معتدل شمالا حار جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

>كتب محمد محسوب

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.

 

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح على البحرين شمالية غربية.

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 19 29

الإسكندرية 22 28

مطروح 19 27

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

بلطيم 21 28

الإسماعيلية 17 29

السويس 17 30

العريش 18 28

نخل 15 26

طابا 17 27

الطور 21 28

مرسى علم 21 30

الغردقة 22 31

شرم الشيخ 23 30

رفح 17 27

كاترين 13 27

سيوة 17 29

المنيا 18 29

الفيوم 18 30

رأس سدر 21 29

أبوسمبل 20 33

وسط الدلتا 19 29

أسيوط 15 29

سوهاج 17 30

الأقصر 19 32

أسوان 21 34

شلاتين 22 34

حلايب 23 32

الوادى الجديد 20 30

قنا 20 30

نويبع 24 27

السلوم 16 31

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 27 40

المدينة 23 36

الرياض 20 34

المنامة 26 32

أبوظبى 24 33

الدوحة 24 34

الكويت 19 36

دمشق 12 28

بيروت 21 27

عمان 14 26

القدس 13 24

غزة 21 26

بغداد 15 33

مسقط 26 25

صنعاء 10 39

الخرطوم 27 38

طرابلس 23 30

تونس 20 30

الجزائر 15 24

الرباط 18 30

نواكشوط 22 19

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 7 19

اسطنبول 16 20

اسلام اباد 17 32

نيودلهى 20 34

جاكرتا 24 30

بكين 7 14

كوالامبور 25 33

طوكيو 15 22

أثينا 17 24

روما 14 21

باريس 4 15

مدريد 13 18

برلين 3 9

لندن 6 14

مونتريال 3 10

موسكو صفر 4

نيويورك 9 18

واشنطن 9 20

 


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