"تمويل الإسكان الاجتماعى": 31 أكتوبر آخر موعد لحجز شقق النقابات المهنية

أكدت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن يوم الاثنين المقبل الموافق 31 أكتوبر الجارى هو آخر موعد لحجز الوحدات السكنية الخاصة بالنقابات المهنية، التى طرحتها وزارة الإسكان لأعضاء هذه النقابات طبقا موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 42 بتاريخ 10/8/2016، وذلك بنفس شروط برنامج الإسكان الاجتماعى.

وأضافت مى عبد الحميد، أن عدد الوحدات التى تم توفيرها لأعضاء النقابات المهنية 20 ألف وحدة كمرحلة أولى، يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات.

وأوضحت مى عبد الحميد، أن هذه الوحدات 90 مترا مربعا كاملة التشطيب، لافتة إلى أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفورى، متاحة لأعضاء النقابات المهنية بالمدن الآتية: برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وإخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، بجانب وحدات سيتم تسليمها بعد عام بمدينتى العلمين الجديدة، و6 أكتوبر.

وأوضحت أن ثمن الوحدة بلغ 154 ألف جنيه، يتم سدادها طبقاً لما يلى: بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم، يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب + 125 جنيها مصاريف استعلام لا ترد، ويتم استكماله قبل الاستلام ليصبح 15% من قيمة الوحدة كحد أدنى، و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل، أما بالنسبة للوحدات التى سيتم تسليمها بعد عام، يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب، وسداد 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 4 آلاف جنيه، تبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ غلق باب الحجز، على أن يتم استكمال باقى المقدم ليصبح 15% من قيمة الوحدة كحد أدنى، و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل، مشيرة إلى أنه فى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية للوحدات التى تسلم بعد عام تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض، وبحد أقصى 60 يوما، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع بعد خصم المصروفات الإدارية المقررة.

وأوضحت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه يتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى، تحتسب بسعر عائد مخفض يبلغ 7% على أساس متناقص طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، ليبدأ القسط الشهرى من 350 جنيها كحد أدنى، ويحدد ذلك طبقاً للدخل والسن ومدة التمويل، ويتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة نقدا أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح (وفقا للسن والدخل)، مضيفة أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى يقدم دعما نقديا لا يرد لكل وحدة سكنية يتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه يحدد طبقا لدخل المتقدم والشروط المعتمدة فى هذا الشأن.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص عمارات محددة لأعضاء كل نقابة بحيث تكون هناك ميزة للوحدات المخصصة لأعضاء هذه النقابات.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن موافقة وزير الإسكان تضمنت أيضاً فتح باب الحجز للوحدات السكنية (90 متراً كاملة التشطيب)بالمحور الثانى لأعضاء النقابات المهنية لفئات الدخل الأعلى، الذين يتراوح صافى دخلهم الشهرى بين 2500 ــ 4000 جنيه للأعزب، و3500 ــ 5000 جنيه للأسرة، موضحة أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفورى بسعر 180 ألف جنيه للوحدة، متاحة لأعضاء النقابات المهنية بالمدن الآتية: برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، بجانب وحدات سيتم تسليمها بعد عام بمدينتى العلمين الجديدة، و6أكتوبر، إضافة إلى وحدات أكثر تميزا من 90 م2: 100 م2 تسلم بعد عام بمدن: 6 أكتوبر، وبدر، والعبور، وسيتم تحديد سعرها من خلال مجلس الوزراء.

وبشأن نظام السداد بالمحور الثانى، قالت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم، يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب، + 125 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم استكماله قبل الاستلام ليصبح 25% من قيمة الوحدة كحد أدنى و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى، وبالنسبة للوحدات التى سيتم تسليمها بعد عام، يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب + 125 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سداد 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه، تبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ غلق باب الحجز، على أن يتم استكمال سداد باقى المقدم ليصبح 25% من قيمة الوحدة كحد أدنى و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل، موضحة أنه فى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية للوحدات التى سيتم تسليمها بعد عام تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض، وبحد أقصى 60 يوما، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع بعد خصم المصروفات الإدارية المقررة.