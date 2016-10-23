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المليشيات الإنقلابية تواصل خرق الهدنة وتقصف نجران

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المليشيات الإنقلابية تواصل خرق الهدنة وتقصف نجران المليشيات الإنقلابية تواصل خرق الهدنة وتقصف نجران

واصلت مليشيات الانقلابيين الحوثيين خرقها للهدنة بإرسال مقذوفاتها العسكرية على مدينة نجران، ما أسفر عن إصابة مقيم من الجنسية اليمنية وتضرر عدد من المنازل ونفوق دواجن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء أمس بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي الحظن بمدينة نجران.

وأضاف أن المقذوفات تسببت بإصابة مقيم يمني الجنسية، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تسببت في تضرر عدد من المنازل ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن بإحدى المزارع، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

خرق الهدنة من قبل الانقلابيين متواصل

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