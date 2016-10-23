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هذه الهدية التي يرسلها توم كروز للممثلة داكوتا فانينج منذ 11 عاماً

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الأحد 23-10-2016 01:54

لعبت الممثلة الأمريكية داكوتا فانينج Dakota Fanning دور ابنة النجم العالمي توم كروز Tom Cruise ضمن أحداث فيلم War of the Worlds، الصادر عام 2005، وبالرغم من صغر سنها آنذاك إلا أن علاقتهما توطدت على مدار السنوات.

وقالت داكوتا، في حوارها مع برنامج Watch What Happens Live: "لم أره منذ فترة، لكنه استمر في إرسال هدية عيد ميلادي كل عام منذ بلوغي العام الـ 11، وأنا حالياً أبلغ من العمر 22 عاماً.. هداياه رائعة، واعتقدت أنه سيتوقف عن إرسالها عندما أصل لسن الـ18 أو الـ21، لكنه يحافظ على هذه العادة منذ سنوات، دون انقطاع". وتابعت: "الهدايا دائمًا أحذية".

كما تحدثت فانينج عن أول لقاء جمعها بالممثل كروز أثناء تصوير الفيلم، قائلة: "عندما التقينا، أمسك بذراعي، وقال لي نحن سنصنع حرب في هذا العالم يا صغيرتي".

وأضافت: "فوجئت أنه يتعامل كما يظهر على شاشات التلفزيون والبرامج الحوارية، فهو يجعل الشخص يشعر بالراحة، ويستمتع بصحبته، ولقد قضينا وقتاً ممتعاً سوياً".

يذكر أن توم كروز لديه ابنة من زوجته السابقة كايتي هولمز Katie Holmes، تدعي Suri وتبلغ من العمر 10 سنوات، ولكنه لم يرها منذ فترة طويلة، كما أنه تغيب عن حضور عيد ميلادها العاشر.

 

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