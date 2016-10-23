ساندي تابت تخطف لقب ملكة جمال لبنان للعام 2016

فازت الشابة ساندي تابت بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2016، بينما حازت ماريبيل طربيه على لقب الوصيفة الأولى، واختيرت أندريا هيكل وصيفة ثانية.

هالة مرعب حلّت في المركز الرابع، وترايسي رزق الله في المركز الثالث.

خطفت ساندي اللقب من بين 15 متبارية تنافسن على اللقب وكان اللافت ان اجاباتهن لم تخرج عن الاطار التقليدي، رغم أن لجنة ثانية وظفت لهنّ مُدرّبات مسؤولات عن التغذية الصحية منذ ثلاثة أسابيع، إضافة إلى تمارين خاصة بكيفية التصرف والمشي، ولغة الخطاب أمام الناس.

الحفل أقيم مساء اليوم 22 تشرين الأول على مسرح كازينو لبنان، وقدمته الممثلة إيميه صيّاح التي تالقت بفستان من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

كما أحيا الحفل النجم وائل كفوري، الذي أضفى على الحدث لمسته الخاصة، ملهباً الحضور بصوته وتألقه المعتاد.

تابعوا غدا عبر "سيدتي نت" تغطية كاملة لحفل انتخاب "مس ليبانون".