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تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية

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نظمت الأمانة العامة مسابقة ثقافية ضمن البرامج المصاحبة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تهدف إلى توسيع المعارف وزيادة المعلومات، وتوثيق روابط الأخوة بين المشاركين، وإثراء الجوانب المعرفية بعلوم القرآن الكريم.

حيث وُزِّعت أوراق المسابقة في وقت مبكر، وفي المساء أشرف الفريق الثقافي على عملية سحب الجوائز للفائزين في بهو الفندق، وكرَّم الأمين العام للمسابقة الدكتور: منصور بن محمد السميح الفائزين، ووجه شكره لعموم المشاركين، متمنياً للجميع التوفيق في المسابقات القادمة.

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