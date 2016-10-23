نموذج استرشادى للزراعات المائية باستخدام المياه الرمادية المعالجة بالسادات

قال المهندس محمد عاشور رئيس جهاز مدينة السادات: أن المدينة رائدة بمشروعاتها الجديدة مثل المشروع الذى ينفذه مركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية بالمدرسة الفنية للتعليم المزدوج بالمنطقة السكنية الرابعة التابعة للإدارة التعليمية بالسادات الممول من أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأوضح عاشور أن الجهاز بالتعاون مع المدرسة سيقوم بفصل شبكات مياه الصرف الصحى عن شبكات صرف الاحواض المياه الرمادية وعمل وإنشاء الخزانات وكافة التوصيلات وبعدها يقوم المركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الابحاث العلمية بتركيب وحدات المعالجة للمياه الرمادية لتصبح المياه بعد المعالجة صالحة للاستخدام الزراعى.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو عبارة عن منظومة متكاملة للاستفادة من هذه المياه فى الاستزراع السمكى مع التأكيد أن المياه المستنفدة سيتم إعادة استخدامها فى زراعة النباتات فى نظام مغلق، وتكون المخلفات صفر أو بدون مخلفات، ومن المعروف أن سبق لجهاز المدينة تركيب منظومة إعادة استخدام المياه الرمادية فى مدرسة المنطقة السكنية الثالثة والعشرين كأول مشروع يتم تطبيقه فى مدارس المدينة بخلاف المجتمع الاخضر المزمع إنشاؤه على مساحة ١٣ فدانا ليشمل مشروعات بيئية مختلفة من زراعات وإنشاءات.