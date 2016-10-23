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"حقوق الإنسان بالبرلمان": لن نعرض قانون الجمعيات الأهلية على المجلس القومى

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"حقوق الإنسان بالبرلمان": لن نعرض قانون الجمعيات الأهلية على المجلس القومى "حقوق الإنسان بالبرلمان": لن نعرض قانون الجمعيات الأهلية على المجلس القومى

>كتب أحمد عرفة

قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة لن تعرض مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت منه ، ومن المفترض أن يعرض على البرلمان خلال أيام، إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موضحا أن حقوق الإنسان سيتم حلها خلال شهر واحد وبالتالى لا جدوى من عرض القانون عليها.

 

وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تضمن القانون تشكيل لجنة للرقابة على التمويلات الأجنبية، هو أمر مهم، ولكن لا بد من وضع أساليب هذه الرقابة وتشديدها خلال الفترة المقبلة.

 

وحول عرض مشروع قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعى على منظمات المجتمع المدنى، قال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش القانون الذى أعدته الحكومة أولا، ثم تقرر ما إذا كان من المهم عرضه للحوار المجتمعى أم الاكتفاء بالحوار المجتمعى الذى أجرته الحكومة حول القانون.


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