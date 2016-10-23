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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23/10/2016

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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23/10/2016 سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23/10/2016

اليوم في ، حيث ما زالت تعاملات تداول الذهب بمحلات الصاغة في حالة ركود تام، فلا أحد يستتطيع أن يشتري المعدن الأصفر الآن بهذه الأسعار المبالغ فيها، حيث يرتفع الجرام الواحد لعيار 21 على سبيل المثال إلى أكثر من 545 جنيه، فما بالك بقيمة الشبكة كاملة، والواضح أن تلك الزمة ستستمر لفترات طويلة، ولن تحل في هذه الأوضاع الاقتصادية التي لم تمر من قبل على الدولة المصرية.
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 23/10/2016
1  عيار 18  467 جنيه
2  عيار 21  545 جنيه
3  عيار 24  622 جنيه
4   الجنيه الذهب  4360 جنيه
5  أوقية الذهب  1267 دولار

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