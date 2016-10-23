روتارى بورسعيد يتحدث عن "مصر والانتخابات الأمريكية القادمة"

أعلن نادى روتارى بورسعيد، عن عقد ندوة مساء يوم الخميس المقبل تحت عنوان "مصر والانتخابات الأمريكية القادمة"، يحاضر فيها الدكتور أشرف سينجر زميل جامعة كليرمونت فى مجال الأبحاث السياسية والمحلل والمعلق السياسى فى قناة CNN، صوت أمريكا، وعدد كبير من القنوات التليفزيونية وصحف مصرية متعددة، وذلك فى نادى هيئة قناة السويس ( النادى البحرى ) ببورفؤاد.

وقال مجلس إدارة النادى إنه تعد هذه الندوة هى سبق الأول من نوعه على مستوى محافظة بورسعيد ومدن القناة وحرصاً منا على نشر الوعى السياسى لدى المواطن المصرى.

وأكد نادى روتارى بورسعيد انه تأتى تلك الندوة والانتخابات الأمريكية على وشك أن تقدم لنا المرشحين الرئيسيين عن الحزبين الجمهورى والديمقراطى.. هيلارى كلينتون عن الحزب الديمقراطى ودونالد ترامب عن الحزب الجمهورى وهذه الانتخابات سوف تقدم لنا مرشحاً معبراً عن المؤسسات الأمريكية.. وسوف تؤثر السياسة الخارجية الأمريكية على سياسات الشرق الأوسط وعلى السياسات العالمية.