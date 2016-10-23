الموز والشيكولاتة الداكنة.. طرق طبيعية للتغلب على الاكتئاب الموسمى

قال الدكتور إبراهيم مجدى حسين، استشارى الطب النفسى، إن اكتئاب تغير الفصول يحدث عادة للأشخاص الذين يعيشون فى الجنوب أو فى المناطق الحارة وينتقلون من مكان لمكان، ويحدث عادة فى فترة دخول الشتاء، ويصيب النساء والشباب أكثر من الرجال، ويحدث بسبب تغيير الهرمونات فى فصول السنة، ويكون مرتبطا بنقص هرمون السيرتونين والدوبامين والميلاتونين.

وأضاف استشارى الطب النفسى أن إصابة بعض الأشخاص باكتئاب تغير الفصول عن غيرهم الذين لم يصابوا به، يرجع ذلك إلى الوراثة، ومن أفضل العلاجات له العلاج الضوئى phototherapy و العلاج النفسى والدوائى لمدة 3 أشهر.

كما أشار د. إبراهيم إلى أنه تظهر أعراض الإصابة بهذا المرض كل عام فى نفس التوقيت مع تغير الفصول ببدايه فصل الشتاء، وتكون أعراضه على شكل أرق وفقدان للشهية والطاقة والكسل وتعب جسدى وحالة مزاجية سيئة، فى هذه الحالة من الممكن تناول الأطعمة الطبيعية كالموز والشيكولاتة الداكنة وممارسة التمرينات الرياضية لتعزيز هرمونات السعادة فى المخ والتغلب على الحالة المزاجية السيئة.