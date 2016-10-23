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أستاذ جراحة عظام: الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنقرس من النساء

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أستاذ جراحة عظام: الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنقرس من النساء أستاذ جراحة عظام: الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنقرس من النساء

>كتب بيتر إبراهيم

أكد فريق كبير من أطباء وأساتذة جراحة العظام من العديد من جامعات ، خلال مؤتمر علمى يناقش الجديد فى مرض النقرس فى فندق شهير بالقاهرة، أن هذا المرض يطلق عليه مرض الملوك لأنهم كانوا يتناولون المزيد من اللحوم الحمراء واللحوم.

وأوضحوا أن مرض النقرس يؤثر على الكلى وعلى ضغط الدم والعديد من الوظائف المهمة فى الجسم، ويكون فى الرجال أكثر من النساء بعد سن البلوغ وفى مصر تقريباً كل سنة 31500 حالة نقرس جديدة، لأن هرمون الأستروجين يحميهن من الإصابة.

كما أن مشكلة النقرس قد تظهر فجأه بدون أعراض سابقة بسبب الجفاف أو قلة شرب الماء أو الصيام أو برامج الرجيم، وحذر أيضاً الأطباء من الانسياق وراء الأدوية المدرة للبول والتى تعمل على نزول الأملاح والماء وخفض الضغط فى الجسم، بينما تعمل على ترسيب حمض البوليك فى الكلى، مما يؤدى إلى تفاقم المرض وظهوره بصورة حادة.


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